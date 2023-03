Inter-Juventus, Inzaghi col dubbio in difesa. Fuori Brozovic − Sky

Vigilia di Inter-Juventus. Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa (vedi articolo) e intanto ragiona sull’undici da schierare. C’è un dubbio in difesa, mentre a centrocampo Brozovic verso la panchina

ULTIME − L’Inter si prepara alla gara contro la Juventus. Ultimo match prima della sosta per le nazionali. Occorre chiudere al meglio. Simone Inzaghi avrà tre importanti assenze: Milan Skriniar, Robin Gosens e Alessandro Bastoni. In difesa permane il dubbio tra Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian. Il jolly di Legnano è leggermente favorito. Come riferisce Andrea Paventi di Sky Sport, in mezzo al campo, invece, verso un’altra panchina Marcelo Brozovic con Inzaghi che dovrebbe confermare il trio ormai titolare Barella, Calhanoglu Mkhitaryan.