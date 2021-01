Inter-Juventus, i convocati di Pirlo: fuori De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro

Condividi questo articolo

Andrea Pirlo Juventus

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Inter: fuori De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro

CONVOCATI – Sono confermate le assenze di De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro per Inter-Juventus. Infatti tutti e tre, fuori per positività al Covid, non figurano nella lista dei convocati diramata dall’allenatore bianconero, Andrea Pirlo, così come Paulo Dybala. A seguire l’elenco completo, reso noto dalla Juventus.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Garofani, Buffon.

Difensori: Chellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ranocchia.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Morata.