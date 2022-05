Juventus-Inter, Dzeko guiderà l’attacco. Bastoni ancora non al top – Sky

L’Inter mercoledì sfiderà la Juventus all’Olimpico per la conquista della Coppa Italia. Edin Dzeko guiderà l’attacco nerazzurro. Da valutare le condizioni di Bastoni. Le ultime da Sky Sport

CONDIZIONI – L’Inter si prepara all’appuntamento di mercoledì contro la Juventus: in palio la Coppa Italia che manca ai nerazzurri dal 2011. Per la sfida dell’Olimpico, Inzaghi ha già scelto la coppia d’attacco: secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi per Sky Sport, a scendere in campo dal 1′ dovrebbero essere Dzeko e Lautaro Martinez. Da verificare, invece, le condizioni di Alessandro Bastoni: anche oggi, il difensore, si è allenato a parte e non è ancora al top della forma. Saranno fondamentali i prossimi giorni: la sensazione, però, è che l’ex Parma ed Atalanta proverà a stringere i denti vista l’importanza del match.