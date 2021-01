Inter-Juventus, Conte si affida ad Hakimi. Vidal in mediana – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Juventus è in programma questa sera alle 20:45. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, vogliono riprendere la corsa in campionato ed agganciare il Milan in vetta alla classifica. Le ultime da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

LE ULTIME – Inter-Juventus si avvicina. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, vogliono riprendere la corsa in campionato ed agganciare il Milan in vetta alla classifica. Pochi dubbi di formazione per il tecnico nerazzurro che si affiderà alla formazione tipo: davanti ad Handanovic, quindi, pronti Skriniar, deVrij e Bastoni. A centrocampo confermato Vidal, l’ex di giornata, assieme a Brozovic e Barella. A destra ci sarà Hakimi, una delle armi più pericolose nell’arsenale dei nerazzurri, con Young che torna sulla corsia di sinistra. In attacco, confermata la coppia Lukaku-Lautaro Martinez. La squadra, dopo la rifinitura mattutina, ha pranzato e, nel pomeriggio, partirà alla volta di San Siro. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport”.