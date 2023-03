Inter-Juventus, Brozovic la novità! Fatta la scelta in difesa − Sky

Inter-Juventus, è arrivato il grande giorno. Novità dopo la rifinitura in casa nerazzurra, c’è Marcelo Brozovic. In difesa, si dovrà ovviare all’assenza di Skriniar e Bastoni

NOVITÀ − È il giorno di Inter-Juventus. Rifinitura in casa nerazzurra con qualche novità di formazione. Come riporta Sky Sport, è pronto a rientrare dal primo minuto Marcelo Brozovic. Sarà Henrikh Mkhitaryan a lasciargli il posto. Dunque si riformerà il centrocampo tipo di inizio stagione con Barella e Calhanoglu. Il turco farà la mezzala. In difesa, scelte ormai fatte. Assenti Skriniar e Bastoni, al loro posto Darmian e Acerbi. L’ex Lazio si sposterà a braccetto di sinistra con de Vrij al centro.