Inter-Juventus, bagarre a centrocampo tra due sudamericani per Inzaghi

Inter-Juventus si avvicina. In mattinata, è avvenuto l’allenamento dei ragazzi di Simone Inzaghi. Per l’ex tecnico della Lazio l’unico dubbio è quello a centrocampo

DUBBIO − Andrea Paventi di Sky Sport in collegamento da Appiano Gentile da aggiornamenti sulla formazione dell’Inter: «Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic giocheranno al 100%. La sensazione è che i dubbi sono pochi anche se rimane quello in mezzo tra Matias Vecino e Arturo Vidal. Vidal si vuole sfruttare per il suo stato di forma ma anche Vecino per la fisicità. Matteo Darmian e Ivan Perisic favoriti cosi come Alessandro Bastoni su Federico Dimarco anche se ha fatto molto bene. Senza Calhanoglu lui batte meglio i calci da fermo».