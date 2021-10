Inter-Juventus, Allegri verso un’esclusione eccellente in attacco

Novità di formazione in vista di Inter-Juventus per Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero potrebbe optare per un’esclusione eccellente in attacco

NOVITÀ − Mancano poche ore al fischio d’inizio di Inter-Juventus. I due allenatori ancora non hanno deciso le formazioni da schierare con qualche dubbio da una parte e dall’altra. Nei nerazzurri permane quello tra Vidal e Calhanoglu; mentre nei bianconeri ci potrebbe essere una novità in attacco. Come riporta, infatti, Sport Mediaset, Allegri va verso l’esclusione dal primo minuto in attacco di Federico Chiesa. Al suo posto, pronto il giovane svedese Dejan Kulusevski. Il giocatore ex Parma è andato in rete durante l’incontro di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo.