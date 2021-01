Inter-Juventus 1-0 al 45′, per ora decide Vidal con il ‘gol dell’ex’

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Termina il primo tempo di Inter-Juventus, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A. Per ora decide Arturo Vidal, con il “classico” gol dell’ex che permette ai nerazzurri di andare all’intervallo sul punteggio di 1-0.

PRIMO TEMPO – La prima grande emozione del primo tempo arriva al 10′ quando Samir Handanovic respinge un tiro di Rabiot, Chiesa raccoglie il rimpallo e mette in mezzo per Cristiano Ronaldo, il cui gol di tap-in viene però annullato per fuorigioco del numero 22 bianconero. La rete che sblocca il risultato arriva soli tre minuti dopo, al 13′. Bella azione dei nerazzurri con il pallone che finisce sui piedi di Barella, cross al bacio dalla destra e Arturo Vidal stacca più in alto di Danilo insaccando di testa l’1-0. Al 24′ altra azione pericolosissima dei nerazzurri, partita ancora dai piedi del numero 23: ripartenza a lanciare Lukaku, tiro a giro che trova un’ottima respinta di Szczesny sul quale è poco bravo Lautaro Martinez a colpire a portiere battuto, sparando il pallone in curva. Iniziano a scaldarsi gli animi al 36′, quando Bonucci riceve il primo cartellino giallo della partita per un duro intervento sul numero 10 nerazzurro. Altra azione da gol sprecata dai nerazzurri al 38′, quando Barella scappa sulla fascia sinistra e mette in mezzo un bel pallone a rimorchio per Romelu Lukaku, il cui tiro di prima intenzione è un po’ troppo centrale e non mette eccessivamente in difficoltà Szczesny per l’intervento. Al 41′ è Barella ad avere sui piedi un’altra enorme possibilità per il raddoppio, con il pallone che gli finisce sui piedi dopo un’uscita di pugni di Szczesny, ma il suo tiro a porta vuota viene smorzato da Chiellini e permette così il recupero dell’estreno difensore bianconero. Dopo due minuti di recupero concessi dal direttore di gara, le due squadre tornano negli spogliatoi per l’intervallo. Per ora decide la gara Arturo Vidal, con uno dei più classici “gol dell’ex”.

INTER 1 – 0 JUVENTUS

MARCATORI: Vidal (I) al 13′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Andrea Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

JUVENTUS (4-4-2): 1 Szczesny; 13 Danilo Luiz, 19 Bonucci, 3 Chiellini (C), 38 Frabotta; 22 Chiesa, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 8 Ramsey; 9 Morata, 7 Cristiano Ronaldo.

A disposizione: 31 Pinsoglio, 42 Garofani, 77 Buffon; 5 Arthur, 14 McKennie, 28 Demiral, 33 Bernardeschi, 36 Di Pardo, 37 Dragusin, 41 Fagioli, 44 Kulusevski, 56 Filippo Ranocchia.

Allenatore: A. Pirlo

Note: ; Ammoniti: Bonucci (J) al 36′ ; Sostituzioni: ; Recupero: 2′