Inter-Juventus 0-1 al 45′, sempre la stessa storia: aiuto arbitrale

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Inter-Juventus, sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo al San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

SOLITO AIUTONE – Si chiude 0-1 il primo tempo di Inter-Juventus, caratterizzato come al solito da un aiuto arbitrale per i bianconeri. Come spesso succede, specialmente nelle gare contro i nerazzurri. A partire meglio è la squadra di Simone Inzaghi, che dopo due minuti vede Nicolò Barella provarci dalla distanza e chiamare Szceszny a una grande respinta. Sempre Barella crea la più grande occasione di questo primo tempo, quando si libera al 18′ in area dopo un uno-due con Romelu Lukaku, tiro a botta sicura e ancora una volta l’estremo difensore bianconero è decisivo. Il gol del vantaggio lo segua però la Juventus al 23′, quando Kostic con un diagonale dalla sinistra fredda André Onana. Sull’azione, però, è netto un tocco di braccio di Adrien Rabiot che, nonostante un lunghissimo check al VAR, non viene ravvisato. Convalidata dunque la rete, con il vantaggio per gli ospiti. Il resto del primo tempo scivola via senza una vera reazione dell’Inter, che dovrà cercare di ribaltarla nella ripresa.

INTER-JUVENTUS 0-1

Kostic al 23′