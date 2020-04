Inter irritata con Lukaku: in inverno solo quattro i casi di influenza – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” oggi, l’Inter ritiene infondata e confusa la ricostruzione fatta ieri da Romelu Lukaku in merito ai presunti casi di influenza (VEDI articolo).

INTER IRRITATA – L’Inter, secondo quanto riportato dalla rosea, si è detta irritata dalle parole di Romelu Lukaku in merito ai presunti casi di influenza in inverno. In casa Inter però, specifica il quotidiano: “non si vuole pubblicamente entrare in polemica con un proprio giocatore, quindi nessuna dichiarazione ufficiale. Però non ha gradito le esternazioni, e ha ripreso il belga”. L’attaccante, parlando in diretta Instagram con la moglie del connazionale Dries Mertens, parla della malattia diffusa e in particolare del quasi-svenimento di Milan Skriniar in Inter-Cagliari del 26 gennaio (giocata alle 12:30) dove il difensore è costretto a uscire al 17′ e il report medico parla da subito di stato influenzale (già noto alla vigilia). Il match dopo, quello contro la Fiorenitna, solo tre out per sindrome influenzale: Stefan de Vrij, Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio. Roberto Gagliardini, Stefano Sensi, Marcelo Brozovic e Borja Valero invece, avevano infortuni che si portano dietro da un po’. Da allora, fa notare l’Inter, l’unico caso di influenza è quella che costrige Alessandro Bastoni a saltare la trasferta contro la Lazio del 16 febbraio.

Fonte: Gazzetta dello Sport.