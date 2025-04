Inter-Inzaghi, testa al campo! La situazione sul rinnovo – Sky

Negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter.

FUTURO – Con tre competizioni da completare, Simone Inzaghi è stato abbastanza chiaro sul suo futuro sulla panchina dell’Inter. Ci sarà ancora tempo per delineare il tutto. Negli studi di Sky Sport è intervenuto Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato. Tra i temi toccati dal giornalista, anche il rinnovo del tecnico piacentino sulla panchina dell’Inter. Come anticipato negli studi di Rogoredo, il rapporto tra Simone Inzaghi e l‘Inter è perfetto, ma soprattutto c’è la voglia reciproca di continuare insieme. C’è tanta sintonia e allo stesso tempo tanta voglia di vincere ancora insieme. Oaktree continua a puntare su Inzaghi per il futuro, anche se la strada della proprietà sarà quella di ringiovanire la rosa con innesti come Susic e magari Luis Enrique.

Inter, Inzaghi vede Milano. Ma la Premier League è dietro l’angolo

RICHIESTE – Queste le parole di Di Marzio a Sky: «Tra le due parti c’è sintonia, si vuole continuare insieme. E in caso di addio, i contratti non saranno un problema. La società punta su di lui. Per Simone però, arriveranno delle richieste dalla Premier League».