Inter, per Inzaghi sosta diversa! Oggi impegno per Barella – CdS

Inizia la sosta per le nazionali, ma rispetto agli anni passati per l’Inter sarà leggermente diversa. Infatti, Inzaghi potrà lavorare con qualche big in più. Non subito Nicolò Barella.

SOSTA – L’Inter va alla sosta da prima in classifica, dopo aver demolito l’Atalanta 4-0 venerdì sera. I campioni d’Italia, per almeno due settimane, condivideranno il primato con Juventus, Torino e Udinese, tutte e tre a quota sette punti. Rispetto alle soste per le nazionali precedenti, Inzaghi durante questi giorni potrà lavorare con qualche big in più. Infatti, i vari Yann Sommer, Benjamin Pavard, Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sono rimasti ad Appiano Gentile. Tra questi anche Barella, che ha rinunciato alla convocazione dell’Italia di Luciano Spalletti, perché oggi si opererà al naso per rimuovere una fastidiosa sinusite. Inzaghi lo avrà perfettamente a disposizione solamente settimana prossima.

L’Inter monitora le condizioni di due giocatori

CONDIZIONI – Tra i big andati in nazionale Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, che però saranno guardati dai rispettivi CT (Spalletti e Vincenzo Montella) con un occhio di riguardo. Entrambi, infatti, sono usciti leggermente malconci dalla partita contro l’Atalanta. Comunque vada, questo gruppo, che riprenderà i lavori domani, sarà ringalluzzito dai giovani della Primavera. Prossima settimana, col rientro dei vari nazionali, si ricomincerà a fare sul serio. Dopo la sosta si giocherà ogni tre giorni.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua