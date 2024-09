Inter, Inzaghi sorride: niente nazionale per tanti. Due in forse – TS

Simone Inzaghi può sorridere in questa sosta per le nazionali: saranno diversi, infatti, i giocatori dell’Inter che non partiranno e resteranno ad Appiano Gentile a preparare i prossimi impegni. Con due ancora in forse.

RIMANENTI – Saranno tanti i giocatori a restare ad Appiano Gentile in questa sosta per le nazionali. Come riporta la collega Alessia Scurati di Tuttosport, Simone Inzaghi può sorridere. In vista dei tanti e difficili impegni in vista per l’Inter dopo le nazionali, tra cui la trasferta in Champions League contro il Manchester City e il derby contro il Milan, il tecnico avrà a disposizione tanti dei suoi titolarissimi. Yann Sommer, che ha da poco annunciato il ritiro dalla nazionale svizzera, Nicolò Barella che sarà operato al naso, Benjamin Pavard, Matteo Darmian e Francesco Acerbi non convocati dalle rispettive rappresentative. Così come Stefan de Vrij, che sta ancora recuperando al meglio dopo il problema muscolare che lo ha colpito nel precampionato.

Inter, due ancora in dubbio per la partenza con la nazionale

DA VALUTARE – A questi giocatori si aggiungono altri due che sono ancora da valutare. Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, usciti acciaccati da Inter-Atalanta. Per entrambi due piccoli affaticamenti muscolari che non preoccupano, ma restano comunque da tenere sotto osservazione per capire sia se possano partire con le rispettive nazionali – Italia e Turchia – sia il loro graduale recupero al 100% per gli impegni dopo la sosta.

Fonte: Tuttosport, Alessia Scurati