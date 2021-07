Inter, Inzaghi ritrova la difesa: arrivato Skriniar, attesa de Vrij

L’Inter e Simone Inzaghi cominciano a ritrovare i giocatori impegnati con le loro nazionali. Oggi è tornato ad Appiano Milan Skriniar, nei prossimi giorni si aggregherà anche de Vrij.

L’Inter ha cominciato già da diversi giorni la preparazione per la prossima stagione agli ordini del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Il tecnico ha avuto a disposizione un gruppo privo dei numerosi nazionali impegnati negli Europei e in Copa America. Il gruppo nerazzurro comincia a ricomporsi a partire dalla difesa. Silvia Vallini, in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”, ha riportato che oggi si è unito al gruppo Milan Skriniar reduce dall’eliminazione della sua Slovacchia nella fase a gironi degli Europei. Nel tour in Florida si unirà al gruppo Stefan de Vrij, uscito ai quarti degli Europei con la sua Olanda. Tempi più lunghi, ovviamente, per Alessandro Bastoni arrivato fino alla finale poi vinta con l’Italia.