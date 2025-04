Inter, Inzaghi concede il riposo dopo il Milan: ma ad Appiano Gentile sono in tre!

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan, Simone Inzaghi sceglie di far tirare il fiato all’Inter concedendo un giorno di riposo. In tre, però, sono comunque a lavoro ad Appiano Gentile, con la Roma all’orizzonte.

IL PROGRAMMA – Non del tutto, considerando gli ultimi risultati deludenti tra campionato e Coppa Italia, ma comunque meritato, il riposo concesso da Simone Inzaghi all’Inter quest’oggi. Un giorno di pausa dai campi di Appiano Gentile non si vedeva da lungo tempo, a causa del fittissimo calendario dei nerazzurri nel mese di aprile. Proprio per questo motivo e per gli innumerevoli sforzi richiesti a fisico e mente negli ultimi tempi, che il riposo risulta, oltre che meritato, anche necessario. All’orizzonte c’è la Roma, che arriverà a Milano domenica, per la sfida della trentaquattresima giornata, in una delle sue migliori vesti. Per questo l’Inter già da domani riprenderà i lavori al centro sportivo della Pinatina, che comunque ha aperto i cancelli anche oggi a tre nerazzurri.

Inter, si avvicina la Roma: il riposo post Milan non vale per tre nerazzurri!

A LAVORO – Il riposo concesso dal mister piacentino ha riguardato tutta la squadra, ad eccezione di tre calciatori. Ad Appiano Gentile, infatti, questa mattina si sono visti Denzel Dumfries, Piotr Zielinski e Marcus Thuram. Nulla di punitivo, ovviamente, nel trattamento dei tre giocatori, che hanno lavorato anche quest’oggi perché determinati a rientrare il prima possibile a disposizione di Inzaghi. Tutti e tre i nerazzurri menzionati, infatti, sono fermi ai box da diverse settimane a causa dell’infortunio, dal quale però sembrano a un passo dal recuperare. I primi a rientrare dovrebbero essere Dumfries e Zielinski, che puntano ad esserci già contro la Roma domenica pomeriggio. Thuram, invece, mette nel mirino la semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona, in programma il prossimo mercoledì.