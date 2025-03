Inter, Inzaghi resta la certezza! Si pensa anche al futuro

Simone Inzaghi si gode l’Inter e allo stesso tempo aspetta indicazioni per il futuro. Marotta vuole continuare con lui e presto ci si siederà a tavola per definire il prossimo rinnovo di contratto.

FUTURO – Mentre l’Inter sogna il secondo scudetto consecutivo che manca dall’era Mourinho, in casa nerazzurra si pensa anche al futuro. Sia in panchina, per quanto riguarda Simone Inzaghi sia invece per quanto riguarda il mercato estivo. Marotta è stato chiaro su quale via si muoverà l’Inter del futuro e allo stesso tempo, in viale della Liberazione si continua a pensare insieme ad Inzaghi. Negli anni passati ad Appiano Gentile, c’è da dire che Simone Inzaghi ha sempre alzato l’asticella in su senza mai fare i conti in tasca.

Inzaghi vede l’Inter nel suo futuro: presto un contatto

PRESENTE – Lo stesso tecnico adesso, a tre mesi dalla fine della stagione, pensa al treble e – non nascondendosi – lo mima in conferenza stampa. E da queste cose che partirà – prima del Mondiale per Club – un primo grosso movimento per definire il suo futuro sulla panchina dell’Inter. Allo stesso tempo, oltre al rinnovo di contratto – adesso in scadenza nel 2026 – si penserà anche a come premiare economicamente l’allenatore piacentino. Lo stesso tecnico che ha de sempre migliorato l’Inter rendendola, negli ultimi due anni, una squadra temuta e rispettata anche sui campi europei. Una cosa non scontata, per un tecnico arrivato in punta di piedi. Ora testa al campionato, poi si penserà al 2028 con ancora una volta Simone Inzaghi alla guida dell’Inter.