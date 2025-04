Inter, Inzaghi punta all’asse centrale! Tutti in campo – TS

In vista della partita di oggi contro la Roma, Simone Inzaghi si affida all’asse centrale della sua Inter senza pensare a nessun tipo di rotazione, scrive Tuttosport.

ASSE CENTRALE – Sommer torna in porta mentre Francesco Acerbi torna al centro della difesa. Calhanoglu in regia e Lautaro Martinez confermato in attacco. Simone Inzaghi – scrive Tuttosport – per cancellare le sconfitte con Bologna e Milan, oggi pomeriggio a San Siro contro la Roma si affiderà all’asse verticale già punto di forza dello scudetto della seconda stella. Il tempo delle rotazioni è ormai finito: pazienza se fra tre giorni ci sarà la semifinale di Champions League contro il Barcellona. In palio c’è uno titolo da difendere e rivincere. Il tecnico piacentino, che oggi toccherà le 210 panchina nerazzurre, non ha mai perso tre partite consecutive. È capitato cinque volte di andare ko per due gare consecutive, però poi la squadra ha saputo sempre voltare pagina (tre successi e due pareggi).

Inter, straordinari in più per i big

LAVORO – Saranno sette i cambi rispetto al derby di mercoledì: rientreranno dal primo minuto Sommer, Pavard, Acerbi e Calhanoglu (per Martinez, Bisseck, De Vrij e Asllani) rispetto al derby di Coppa Italia. Carlos Augusto e Frattesi invece prenderanno il posto di Bastoni e Mkhitaryan, mentre Arnautovic in attacco prenderà il posto di Taremi. Oggi ci si aspetta gli straordinari da chi ha tirato la carretta sin qui: da Sommer, un portiere di grande affidabilità fino a Calhanoglu che rimane di un’altra categoria rispetto ad Asllani. Tutti gli occhi però saranno puntati su Lautaro Martinez.Il capitano è costretto agli straordinari, con Thuram che ha come obiettivo il ritorno contro il Barcellona.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport