Inter, Inzaghi presenta il nuovo staff: tutte le nomine ufficiali

Con una nota apparsa sul sito ufficiale dell’Inter, è stato presentato ufficialmente lo staff che aiuterà Simone Inzaghi nel suo lavoro in nerazzurro.

STAFF – Simone Inzaghi ha scelto il suo staff per l’avventura in nerazzurro, come comunicato ufficialmente dall’Inter. Oltre all’allenatore in seconda Massimiliano Farris, ci saranno anche i collaboratori tecnici Mario Cecchi, Ferruccio Cerasaro e Riccardo Rocchini. Confermato il preparatore dei portieri Riccardo Bonaiuti che sarà affiancato da Gianluca Zappalà (come anticipato in giornata). Matteo Pincella confermato come nutrizionista della squadra, mentre i due preparatori atletici saranno Fabio Ripert e Claudio Spicciariello. Infine il riatletizzatore Andrea Belli.