Inter, Inzaghi si prepara a far male al Milan: scelto l’attacco – Sky

Simone Inzaghi ha le idee chiare per l’assetto offensivo della sua Inter. L’allenatore nerazzurro ha individuato l’attacco da schierare contro il Milan.

TANDEM – Pochi dubbi per Simone Inzaghi, almeno per quanto riguarda l’attacco da schierare in Inter-Milan. Nella maxi sfida di San Siro, in programma sabato prossimo, molto probabilmente vedremo di nuovo Marcus Thuram e Lautaro Martinez. La coppia d’attacco, che nelle precedenti partite di campionato ha fatto faville, proverà a far male anche al Milan di Stefano Pioli. Marko Aranutovic, intanto, scalpita per essere protagonista anche nell’Inter, dopo esserlo stato con la maglia dell’Austria. Per l’attaccante austriaco, probabilmente, ci sarà spazio nel corso della partita di Serie A.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi