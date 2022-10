Inter, Inzaghi opta per il turnover con il Bayern Monaco? I possibili cambi

L’Inter martedì 1 novembre andrà a Monaco di Baviera per sfidare il Bayern Monaco nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida inutile dal punto di vista degli obiettivi dato che entrambe sono già qualificate agli ottavi, i tedeschi da primi in classifica. Inzaghi non vorrà fare brutta figura pensando comunque al prossimo impegno con la Juventus

NULLA DA CHIEDERE – L’Inter di Simone Inzaghi ha raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo mentre il Bayer Monaco battendo il Barcellona si è assicurato il primo posto nel Girone C. Di fatto la sfida tra i bavaresi e i nerazzurri non ha nulla da chiedere. È chiaro che sia da una parte che dall’altra si punta a far bene ma senza strafare. Il tecnico interista il 6 novembre andrà a sfidare la Juventus a Torino in un match importantissimo per staccare i bianconeri in classifica e non perdere ulteriore terreno dai primi quattro posti.

Inter, possibilità turnover contro il Bayern Monaco: chi potrebbe rimanere fuori?

Va da sé che Inzaghi potrebbe optare per un turnover più corposo risparmiando magari chi non è uscito benissimo dal match con la Sampdoria, come Denzel Dumfries (QUI le ultime) o chi finora ha giocato sempre, stringendo anche i denti, come Lautaro Martinez. Romelu Lukaku infatti sta piano piano recuperando la forma e il match con il Bayern potrebbe essere la giusta occasione per mettere minuti nelle gambe. Lo stesso potrebbe dirsi di Joaquin Correa che ha ritrovato il gol con la Sampdoria e da molto tempo non gioca titolare, concedendo così a Edin Dzeko un turno di riposo. Tra i più sfruttati anche Federico Dimarco e i tre di centrocampo che comunque difficilmente verranno sostituiti, anche perché Marcelo Brozovic non dovrebbe farcela. In difesa Inzaghi potrebbe riproporre qualche staffetta come finora ha sempre fatto. La sfida con la Juventus incombe e bisogna preservare il preservabile.