Inter, Inzaghi non rischia ma ora si gioca tutto! Dirigenza chiede un cambio – SM

La posizione di Simone Inzaghi non è messa in discussione all’Inter, ma è chiaro che adesso qualcosa dovrà cambiare. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, le partite successive alla ripresa del campionato saranno decisive.

SI GIOCA TUTTO – Un mese e mezzo per riprendersi l’Inter. Simone Inzaghi alla ripresa del campionato si giocherà buona parte della stagione e non solo. La fiducia nei suoi confronti resta forte, ma va la situazione va assolutamente ribaltata. Si giocherà ogni tre giorni, queste le sfide in programma fino all’ultima uscita pre-Mondiale: Roma, Barcellona, Sassuolo e ancora Barcellona. Poi Salernitana, Fiorentina e Bayern Monaco. Si chiude con un trittico di Serie A: Juventus, Bologna e Atalanta. Un vero e proprio tour de force dove Inzaghi è chiamato a dare risposte concrete. La squadra va ricaricata sotto il profilo atletico e mentale, soprattutto questo chiederà oggi la dirigenza nel corso del summit. Il resto, però, dovranno farlo i calciatori, a cui non vengono concessi attenuanti. Non è questo il tempo delle scuse o degli alibi: per ripartire è necessario che tutti, nessuno escluso

Fonte: Sportmediaset