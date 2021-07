Inter, Inzaghi lavora su tre aspetti! Sensi migliorato: lavoro in gruppo – Sky

L’Inter di Inzaghi ha iniziato a lavorare ad Appiano Gentile. Secondo quanto rivelato da Andrea Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, il neo allenatore nerazzurro sta già cercando di imprimere le sue idee. Intanto Sensi sta meglio

LAVORO – L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato a preparare la nuova stagione, in attesa che tornino tutti i giocatori. Stefano Sensi migliora: «Sta lavorando cercando di valorizzare al massimo le risorse che ha a disposizione. Sta cercando di far passare i suo i principi: dunque forza, concetti tattici e trasmissione di idee. Sensi sta nettamente migliorando, anzi è completamente recuperato e sta lavorando un po’ in gruppo e un po’ a parte».