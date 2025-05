Inter, Inzaghi ha due armi in più! Le mosse anti-Barcellona – TS

Simone Inzaghi si presenta alla sfida di Champions League di questa sera con due armi da non sottovalutare, spiega Tuttosport. A San Siro un dato favorevole per l’Inter.

SORRISO – I dati sorridono all’Inter: nelle sfide dal 2000, tra Inter e Barcellona, è considerato un classico in Champions League. E i blaugrana, scrive Tuttosport, a San Siro abbiano vinto una sola volta (2-1, il 10 dicembre 2019, con Antonio Conte in panchina). Anche nei tempi migliori, il Barcellona ha sempre fatica a Milano. Inzaghi sa bene che dovrà preparare la partita nei minimi dettagli, ma avrà dalla sua due opzioni che potrebbero far male ai blaugrana. E stiamo parlando delle ripartenze e delle azioni su calcio d’angolo.

Champions League, due armi per l’Inter! Flick fa attenzione

ARMI – Sulle ripartenze, ieri Simone Inzaghi ha torchiato la squadra con lo stesso Bastoni che in conferenza stampa aveva sottolineato i tanti errori nell’ultimo passaggio nella trasferta a Montjuic, L’altra arma è un’eccellenza dell’Inter a livello europeo: i gol segnati da azioni d’angolo. Nelle ultime due gare di Champions League sono stati 4, equamente divisi tra Bayern e Barça. Nel totale della stagione invece, spiega Tuttosport, sono state ben 18, tra cui 11 in Serie A, due in Coppa Italia e uno in Supercoppa. In Europa, soltanto l’Arsenal in stagione vanta numeri migliori. Questi numeri arrivano anche grazie alle qualità dei battitori, con Calhanoglu e Dimarco che sanno dove mettere la palla.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino