Inter, Inzaghi annulla l’allenamento di oggi. Il motivo – Sky

L’Inter è tornata a Milano dopo la trasferta di Firenze non finita nel migliore dei modi. Simone Inzaghi ha cambiato programma per oggi, la spiegazione di Sky Sport.

MOMENTI DIFFICILI – L’Inter ha vissuto momenti difficili nella serata di ieri. Dopo la partita con la Fiorentina interrotta il pensiero è andato solo alle condizioni di Edoardo Bove, rimasto a terra per diversi minuti prima di essere portato in ospedale. La squadra nerazzurra ha aiutato per quanto fosse possibile, poi si è riunita nella speranza di avere notizie positive dall’ospedale Careggi.

Inter, allenamento annullato! La scelta di Inzaghi

IL PROGRAMMA – La situazione speciale ha portato a scelte diverse in casa nerazzurra. Oggi l’allenatore ha voluto concedere un giorno ai giocatori, spiega Andrea Paventi da Sky Sport: «Inzaghi ha cambiato programma, perché oggi ad Appiano Gentile si sono visti solo Carlos Augusto e Francesco Acerbi. Tutto il resto della squadra è rimasto a riposo, è tornata ieri da Firenze ed era scossa. Nessuno era in grado di giocare né al Franchi né questa mattina, perciò nonostante non si sia giocato Inzaghi ha lasciato libero il gruppo cambiando l’iniziale programma di allenamenti per questa mattina. Domani mattina si ricomincerà con gli allenamenti, venerdì c’è il Parma ed una partita da preparare oltre all’impegno in Champions League di settimana prossima»