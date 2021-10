Inter, Inzaghi al lavoro ad Appiano. Gagliardini dal 1′ contro la Lazio? – Sky

L’Inter è al lavoro ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi. Il tecnico, con un gruppo ristretto, prepara già la sfida alla Lazio. Gagliardini si candida per una maglia da titolare. Le ultime da Andrea Paventi per Sky Sport

ALLENAMENTO – L’Inter, a ranghi ristretti, continua il suo lavoro ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, in vista del match contro la Lazio, potrebbe lanciare Gagliardini dal 1′: «Simone Inzaghi sta lavorando con i pochi rimasti ad Appiano Gentile e 10 calciatori della primavera. Darmian ad oggi è in vantaggio su Dumfries per Lazio-Inter. A centrocampo, visto il periodo poco brillante per Calhanoglu, possibile una chance per Gagliardini, perché Sensi non ha recuperato e Vecino tornerà a ridosso del match. D’Ambrosio e Ranocchia, due bandiere dell’Inter, potrebbero trovare spazio. È impensabile che Skriniar, de Vrij e Bastoni possano giocarle tutte».