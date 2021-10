Inter, iniziati i colloqui per rinnovo Barella. Il club vuole premiarlo

L’Inter ha iniziato i dialoghi per rinnovare il contratto di Nicolò Barella. Il centrocampista azzurro è al momento in Nazionale in vista delle gare di Nations League con l’Italia

RINNOVO − L’Inter vuole blindare Barella. Il centrocampista sardo ha avuto un inizio di stagione impressionante con cinque assist e un gol nelle prime sette giornate di campionato. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato per Sky Sport, ha aggiornato sulla situazione tramite un tweet: «L’Inter ha aperto i colloqui con Nicolò Barella per un nuovo contratto a lungo termine. Sono iniziati i negoziati per raggiungere un accordo il prima possibile. Non è una situazione “urgente” in quanto l’attuale accordo scade a giugno 2024, ma l’Inter vuole premiare Barella».