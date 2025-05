Inter, iniziano i lavori anti-PSG: giornata piena ad Appiano Gentile!

Al via il lavori verso la finale di Champions League ad Appiano Gentile. Quest’oggi l’Inter inizia a preparare la sfida contro il PSG, sul campo e non solo.

GIORNATA PIENA – Inizia oggi, ufficialmente, la settimana più importante della stagione dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha superato innumerevoli ostacoli nel corso degli ultimi mesi, ma tra sei giorni ci sarà quello più alto e difficoltoso: la finale di Champions League contro il PSG di Luis Enrique. Con il big match europeo in programma per sabato 31 maggio, a Monaco di Baviera, è nuovamente tempo di tornare a lavoro. Dopo due giorni di riposo concessi dall’allenatore piacentino al termine del campionato, i nerazzurri ripopolano Appiano Gentile proprio oggi. L’allenamento non sarà l’unico impegno odierno: al centro sportivo dell’Inter, infatti, sarà una giornata particolarmente piena e impegnativa.

L’Inter si immerge nella preparazione della finale di Champions League: il PSG è ufficialmente nel mirin!

IL PROGRAMMA – Quello di oggi sarà il primissimo allenamento dell’Inter in preparazione della finale contro il PSG. Inzaghi dirigerà la seduta pomeridiana, durante la quale potrà iniziare a valutare le condizioni di quei giocatori che nelle scorse settimane erano fermi ai box. Su questo e su altri fronti, si potrà sapere di più grazie alla presenza dei giornalisti – tra cui la nostra inviata Romina Sorbelli – autorizzati ad assistere alla sessione di lavoro in occasione del ‘Media Open Day’. Sarà questo evento, organizzato in vista della finale di Champions League, ad impegnare i nerazzurri per quasi metà della giornata. A partire dalle ore 14.00 circa, infatti, è previsto l’arrivo di una serie di interessanti contenuti da Appiano Gentile.