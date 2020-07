Inter, infortunio per Vecino. Indisponibile per la sfida...

Inter, infortunio per Vecino. Indisponibile per la sfida contro il Torino – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter perde un altro centrocampista per infortunio. Dopo Barella si ferma anche Vecino, bloccato da un fastidio al ginocchio che lo tormenta da settimane. L’uruguayano non sarà a disposizione contro il Torino. Le ultime da Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”

OUT – L’Inter perde Matias Vecino in vista della sfida contro il Torino. L’uruguayano ha accusato il riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio che lo aveva bloccato nelle ultime settimane. Le ultime sulle condizioni del centrocampista nerazzurro da Matteo Barzaghi: «Matias Vecino ha avuto un riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio che gli ha dato problemi nel corso di queste settimane. Non sarà disponibile per la partita contro il Torino».