Inter, infortunio Pelamatti: il club ringrazia ufficialmente i medici del Napoli

L’Inter ringrazia ufficialmente lo staff medico del Napoli dopo il tempestivo intervento in occasione del brutto infortunio occorso al Primavera Andrea Pelamatti, in seguito al quale ha perso conoscenza (vedi articolo). Di seguito il comunicato del club nerazzurro

RINGRAZIAMENTI – “FC Internazionale Milano desidera ringraziare tutto lo staff sanitario della SSC Napoli e in particolare il Dottor Angelo Gioffredi e il Responsabile Sanitario Dottor Raffaele Canonico per la grande collaborazione e il tempestivo intervento in occasione dell’infortunio occorso ad Andrea Pelamatti, calciatore nerazzurro classe 2004, durante la sfida valevole per l’11 giornata del campionato Primavera 1 TIMVision presso lo stadio Comunale di Cercola”.

Fonte: inter.it