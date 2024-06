Inter, possibili indagini sul caos plusvalenze: uno scambio nel mirino

Con le indagini sulle plusvalenze della Roma, anche l’Inter torna nel mirino delle indagini della procura. Il motivo, come riporta Il Fatto Quotidiano e come rilanciano diverse altre testate, tra cui Calcio e Finanza, è da leggersi nello scambio nel 2018 con i giallorossi per portare Radja Nainggolan a Milano.

INDAGINI IN CORSO – Dopo le indagini già chiuse relativamente alle plusvalenze per i bilanci del 2017/2018 e 2018/2019 in casa Inter, ora i nerazzurri potrebbero essere ancora al centro delle indagini della Procura di Milano. Il motivo è da leggersi nelle indagini attualmente in corso relativamente alle plusvalenze della Roma. E cosa c’entrerebbero i nerazzurri in questo senso? Nel mirino ci sarebbe in particolar modo lo scambio che nell’estate del 2018 portò Radja Nainggolan a Milano, con Davide Santon e Nicolò Zaniolo che hanno fatto il percorso inverso.

Inter, Roma e il caos plusvalenze: la questione Nainggolan

OPERAZIONE – Nel dettaglio, si indaga sullo scambio tra Inter e Roma per quanto riguarda la plusvalenza messa a referto dai giallorossi pari a 31,9 milioni di euro. Mentre i nerazzurri, con le cessioni di Zaniolo (valutato 5,7 milioni di euro) e Santon (valutato 10 milioni di euro) misero a bilancio due plusvalenze pari a 4,2 e 8,1 milioni di euro. Al momento non sono ancora aperte indagini sull’Inter, ma resta da capire se i documenti provenienti da Roma possano far scattare ulteriori approfondimenti. Anche se, al momento, il focus resta più concentrato sul club capitolino, con fascicoli aperti per individuare eventuali responsabilità legate alle squadre con cui sono avvenuti gli scambi di calciatori contestati tra il 2017 e il 2018.

