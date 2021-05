Inter, incontro Zhang-Conte prima dell’Udinese! Programmata nuova data

INCONTRO – L’ Inter accelera i tempi per poter programmare al meglio la prossima stagione. L’accordo con Oaktree è sempre più vicino ( vedi articolo ), così come il tanto atteso faccia a faccia tra Steven Zhang , Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra. Secondo un aggiornamento di Fabrizio Biasin , l’incontro è in programma per domani pomeriggio, salvo slittamenti dell’ultima ora. Il summit sarà fondamentale per cercare di arrivare a un accordo tra le parti riguardo alle linee guida da seguire per la stagione 2021/2022.

