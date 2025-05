Inter, incasso Champions League da record: sbalzata una rivale italiana! – TS

L’incasso ottenuto finora dall’Inter in Champions League diventa un record per la storia delle italiane in Europa. Numeri esorbitanti che potrebbero anche aumentare.

NON SOLO BELLA – La Champions League fa l’Inter bella ma… anche ricca. I nerazzurri di Simone Inzaghi, mettendo in campo testa, cuore e determinazione, strappano il pass per la finale eliminando il Barcellona di Hans-Dieter Flick. E San Siro viene giù, di fronte alla grandezza di una squadra che sembra non volersi arrendere neanche di fronte alle fatiche più immani. Il risultato riempie di orgoglio il cuore dei tifosi, che non possono non guardare anche al portafogli della società nerazzurra. Grazie al percorso in Champions League, infatti, l’Inter ottiene dei ricavi superlativi, che fanno ben sperare per il futuro delle finanze del club.

Inter, che incasso in Champions League! È record per l’Italia in Europa

NUMERI DA RECORD – L’accesso alla finale della competizione europea frutta alle casse nerazzurre bene 18,5 milioni di euro. Un’eventuale vittoria nell’ultimo capitolo della Champions League, contro una delle vincenti tra Arsenal e Paris Saint-Germain, aggiungerebbe un premio extra di 6,5 milioni di euro. Numeri importanti, che si sommano a quelli già entrati nel portafoglio interista grazie ai premi UEFA. Tirando le somme, in questa stagione l’Inter ha incassato dalla Champions League ben 132 milioni di euro. Una cifra succulenta, alla quale vanno aggiunti anche i premi degli sponsor e gli incassi del botteghino (ieri sera, in occasione della semifinale di ritorno col Barcellona, San Siro ha sfiorato i 14,7 milioni di euro). Il club nerazzurro, spiega il Corriere dello Sport, può andare fiero di aver bruciato un record anche fuori dal campo: quella ottenuta finora in Champions League è la cifra più alta di sempre per una squadra italiana in Europa. L’incasso ottenuto dall’Inter supera anche quello della Juventus nella stagione 2016/2017, che aveva totalizzato 110 milioni grazie alla finale di Cardiff.