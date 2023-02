Inter, in programma faccia a faccia ad Appiano: si cerca la svolta – CdS

L’Inter riprenderà quest’oggi il suo lavoro ad Appiano Gentile dopo la sconfitta contro il Bologna. Secondo il Corriere dello Sport ci sarà un confronto, l’ennesimo, fra Inzaghi ed i calciatori

CONFRONTO – L’Inter, dopo una giornata di riposo, riprenderà quest’oggi ad allenarsi ad Appiano Gentile. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport però non si tratterà della tipica ripresa: è in programma un confronto fra la squadra, la dirigenza e l’allenatore. La sconfitta di Bologna, secondo il quotidiano, ha lasciato strascichi pesanti, come dimostrato dalle parole di Marotta rilasciate nella giornata di ieri a Sky (vedi articolo). L’auspicio è che dalla giornata di oggi la squadra possa trovare gli stimoli e gli accorgimenti per sistemare quanto non funziona. Le prossime settimane, fra campionato e Champions League, saranno decisive per il prosieguo della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno