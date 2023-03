Inter in estate sarà rivoluzione? Prossimi mesi decisivi. Solo 1/3 sicuro di rimanere – CdS

Tra situazioni contrattuali e necessità di bilancio, solo un giocatore su tre è certo di rimanere anche la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a fine stagione potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione all’Inter. I prossimi mesi saranno decisivi per le ultime valutazioni da parte del club.

RIVOLUZIONE – Al di là dell’obiettivo dei 60 milioni di attivo da recuperare sul mercato entro il prossimo 30 giugno, tra situazioni contrattuali e altre valutazioni tecniche societarie, tutto fa pensare a una possibile rivoluzione nella rosa dell’Inter al termine di questa stagione. Molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno per alcuni giocatori, è chiaro. Fin qui solo un giocatore su tre è sicuro di restare anche la prossima stagione, mentre tutti gli altri sono in bilico oppure già destinati a fare le valigie. Ecco la situazione dello specifico secondo il quotidiano romano oggi in edicola.

All’Inter solo uno su tre è certo di rimanere la prossima stagione

CHI RESTA – L’Inter dovrà partire inevitabilmente dalle certezze, e tra queste c’è sicuramente Lautaro Martinez. Leater tecnico e anche morale della squadra. Come lui anche Nicolò Barella, unico nel suo ruolo a centrocampo e importante così come Hakan Calhanoglu, cresciuto tantissimo da quando è arrivato e un rinnovo fino al 2026 praticamente a un passo dall’annuncio. A proposito di prolungamenti, tra qualche settimana arriverà anche la stretta di mano decisiva per Matteo Darmian, garanzia sia da rincalzo che da titolare. Anche André Onana sarà indispensabile, soprattutto dopo il sorpasso definitivo su Samir Handanovic. Anche Kristjan Asllani rappresenta il futuro dell’Inter. Completano questo gruppone anche Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco, che rappresenta il trionfo del settore giovanile.

CHI PARTE – Tanti saranno i giocatori destinati a partire, ma ancor più delicata la questione per quelli in bilico. Tra questi c’è anche Marcelo Brozovic, non più indispensabile. Alessandro Bastoni deve ancora trovare l’accordo per il rinnovo, visto la scadenza a giugno 2024. L’Inter vorrebbe prolungare il contratto anche a Edin Dzeko e Stefan de Vrij, ma con il primo c’è da colmare una distanza economica mentre l’olandese pensa di cambiare paese. Per coloro che saluteranno, infine, le motivazioni sono finanziarie e non solo. Denzel Dumfries potrebbe essere il giocatore sacrificato in estate per incassare un bel gruzzoletto. Saluti amari per Milan Skriniar. Per scelta, invece, non verrà prolungato il contratto con Roberto Gagliardini, e molto probabilmente anche con Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic. Poche chances anche perché Raoul Bellanova, mentre Joaquin Correa sarà ceduto a titolo definitivo o in prestito. Discorso a parte per Romelu Lukaku, che la riconferma dovrà meritarsela sul campo mentre il futuro di Robin Gosens dipenderà anche dalle possibili offerte che arriveranno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno