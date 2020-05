Inter in campo ma senza tamponi: il programma (a gruppi) di Conte – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter si prepara a tornare a respirare calcio giocato. Anzi, allenato. Come riportato a “Sport 24 Today” su Sky Sport, è stato fissato nei minimi dettagli il ritorno ad Appiano Gentile per la squadra di Conte

RIPRESA SICURA – Sembra davvero tutto pronto per la ripartenza della Serie A, che vedrà il Sassuolo già in campo domani per la prima seduta di allenamento. A distanza di 24 ore toccherà all’Inter, che martedì 5 maggio farà ritorno nel proprio Centro Sportivo. I nerazzurri rientreranno ad Appiano Gentile, dove avranno a disposizione ben cinque campi per garantire gli allenamenti “individuali”. O meglio, a gruppi ridotti. Gruppi formati da quattro-cinque giocatori, seguiti a loro volta da due-tre membri dello staff tecnico di Antonio Conte. La ripresa dell’Inter è prevista già in mattinata, a partire dalle 8.30, quando si pianificherà la prima seduta di allenamento. Per il momento non sono previsti i tamponi, ma verrà garantita la sanificazione delle docce e le stanze singole per tutti. Si attendono ulteriori dettagli nelle prossime ore.