Inter in attesa per Sanchez: nel pomeriggio l’esito degli esami – Sky

L’Inter è in Germania dove sarà impegnata nella semifinale di Europa League. I nerazzurri attendono l’esito degli esami su Alexis Sanchez dopo l’infortunio nei quarti di finale contro il Bayer Leverkusen. Il punto di Andrea Paventi in collegamento per “Sky Sport 24”

ESITI NEL POMERIGGIO – Si attende nel pomeriggio l’esito degli esami su Alexis Sanchez: «Ora il pranzo è finito e nel pomeriggio si attende l’esito degli esami per Alexis Sanchez. Ora i giocatori sono tornati in stanza e forse in giornata ci sarà un cambio di albergo per spostarsi in una posizione più centrale».