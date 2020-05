Inter in attesa di Werner: si puÃ² sbloccare lo stallo Lautaro Martinez? – SM

Inter in attesa di Werner: si può sbloccare lo stallo Lautaro Martinez? – SM

L’Inter ha fatto una proposta a Timo Werner e aspetta una risposta dall’attaccante tedesco. Nel caso questi desse la sua disponibilità a un trasferimento in nerazzurro potrebbe sbloccarsi anche lo stallo per la cessione di Lautaro Martinez al Barcellona

Secondo “Sport Mediaset” l’Inter sta aspettando una risposta da Timo Werner anche in ottica Lautaro Martinez. L’attaccante tedesco ha ricevuto la proposta dai nerazzurri e nel caso dia la disponibilità al trasferimento a Milano potrebbe sbloccarsi la questione Lautaro Martinez. Le dichiarazioni di Piero Ausilio (QUI la notizia) suonano come una strategia, l’Inter non ha bisogno di vendere e può dettare le condizioni al Barcellona. Nel caso i nerazzurri dovessero avere in mano Werner, erede designato dell’argentino, la trattativa col Barcellona potrebbe accelerarsi.