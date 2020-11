Inter in attesa dei nazionali: il responso Covid per Gagliardini – Sky

Roberto Gagliardini

L’Inter continua a lavorare a ranghi diretti ad Appiano Gentile in attesa tornino i nazionali. Oggi tampone rapido per Gagliardini, il centrocampista è negativo e può allenarsi in gruppo

Un’Inter a ranghi ridotti a causa della sosta nazionale si allena ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Torino alla ripresa del campionato. Secondo Matteo Barzaghi per “Sky Sport” ci sono anche buone notizie per Antonio Conte. Roberto Gagliardini, che aveva dovuto lasciare il ritiro dell’Italia a causa di un risultato sospetto in un tampone covid, si è sottoposto oggi a tampone rapido che è risultato negativo. Il centrocampista quindi è totalmente a disposizione e può allenarsi in gruppo.