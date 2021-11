Inter, in arrivo un tour-de-force: 4 gare in 11 giorni. Servirà concentrazione

L’Inter di Inzaghi è attesa da un tour de force non indifferente: la squadra di Inzaghi, infatti, scenderà in campo per ben 4 volte nei prossimi 10 giorni. Bisognerà restare concentrati sugli obiettivi

TOUR DE FORCE – La stagione dell’Inter, è sui giusti binari dopo la vittoria sul Napoli e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Ma, nonostante gli sforzi mentali e fisici della squadra, per i nerazzurri gli impegni non sono finiti qui. È in arrivo, infatti, un vero e proprio tour-de-force: la squadra di Inzaghi è attesa da ben 4 gare nello spazio di 11 giorni. Si comincia questa sera, alle 20:45, con i nerazzurri ospiti del Venezia. Mercoledì 1 dicembre a San Siro arriva lo Spezia dell’ex nerazzurro Thiago Motta. La settimana si chiuderà nel segno dei ricordi: il 4 dicembre, all’Olimpico andrà in scena Roma-Inter con i nerazzurri che sfideranno José Mourinho. Il ciclo si chiude con la sfida contro il Real Madrid al Bernabeu in Champions League: in palio il primo posto del girone.

CONCENTRAZIONE – L’Inter ha già raggiunto il primo obiettivo stagionale ma i pensieri di Inzaghi, inevitabilmente, sono a lungo termine. Il lavoro, infatti, non è finito: in Serie A bisogna accorciare ulteriormente in classifica su Napoli e Milan e, in Champions League, va saggiata la forza del gruppo nerazzurro contro il Real Madrid, in quello che, per ambiente e difficoltà dell’avversario, può essere considerato un antipasto dell’ottavo di finale che l’Inter giocherà tra febbraio e marzo. La concentrazione sugli obiettivi resta quindi fondamentale: una squadra che vuole ripetersi in Italia e stupire in Europa non può permettersi cali di tensione.