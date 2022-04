Inter, in arrivo settimana verità: 7 giorni decisivi per scudetto e Coppa Italia

Sta per arrivare una settimana decisiva in chiave sudetto e Coppa Italia per l’Inter. I nerazzurri sono attesi da un mini tour-de-force che comprenderà due sfide di cartello contro Milan e Roma ed il recupero contro il Bologna

TOUR DE FORCE – L’Inter, dopo tre vittorie consecutive, ha accorciato sulla testa della classifica, portandosi a due punti dal Milan capolista. I nerazzurri, adesso, hanno di fronte una settimana decisiva per la stagione, sia in chiave corsa scudetto sia in Coppa Italia. Martedì, infatti, ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia che vedrà affrontarsi, dopo lo 0-0 dell’andata, Inter e Milan di fronte un San Siro gremito. Poi sarà il turno della Roma di Mourinho, ospite a San Siro sabato, probabilmente nel suo momento migliore stagionale, in un match che avrà diversi risvolti anche emotivi, visto il peso dell’allenatore portoghese nella storia nerazzurra. Poi sarà il turno del Bologna, mercoledì 27 aprile, in un match che pesa moltissimo in ottica scudetto e che, finalmente, toglierà l’asterisco nella classifica dei nerazzurri in Serie A.

PRONTI – Inzaghi si aspetta molto dalla squadra che, dopo un periodo di flessione, ha saputo reagire, a partire dalla vittoria pesantissima contro la Juventus. I nerazzurri arrivano alla settimana più importante della stagione in uno stato di forma invidiabile, frutto di tre vittorie consecutive ed un gioco che sembra finalmente tornato sui livelli ammirati all’inizio della stagione. Servirà mantenere la giusta concentrazione, per gestire al meglio le energie fisiche e mentali. Rimangono due obiettivi stagionali e l’Inter ha il destino interamente nelle sue mani: saprà coglierlo?