Inter, in arrivo Oaktree. Non un semplice finanziamento: i dettagli – CDS

OAKTREE – Come riportato dal “Corriere dello Sport”, questione di ore per l’ Inter che già nel fine settimana dovrebbe raggiungere l’accordo definitivo con Oaktree , che da tempo avrebbe superato Bain Capital . L’operazione con il fondo americano non sarà un semplice finanziamento. La quota iniziale sarà di circa 300 milioni che, attraverso la controllante lussemburghese Great Horizon , una parte finirà nelle casse del club. L’altra invece servirà a rilevare la quota di minoranza del 31%, attualmente in mano a Lion Rock e con un valore di circa 170 milioni. Nelle intenzioni di Oaktree ci sarebbe quella di entrare nell’assetto azionario nerazzurro attraverso un aumento di capitale chiamato “equity upside” e in futuro acquisire il totale controllo del club. Oaktree verrebbe preferita a Bain Capital grazie a un tasso di interesse inferiore (circa il 9%).

