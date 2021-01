Inter in amichevole con la Pro Sesto: 4-0 con show di Eriksen

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Oggi l’Inter ha disputato un’amichevole di allenamento ad Appiano Gentile con la Pro Sesto. La squadra di Conte ha vinto 4-0 con Eriksen autore di una doppietta

L’Inter continua il suo lavoro di avvicinamento alla prossima sfida di campionato contro l’Udinese, ultima partita del girone d’andata del campionato di Serie A. Sky Sport riporta che oggi ad Appiano Gentile si è disputata una partitella di allenamento contro la Pro Sesto, club militante in Serie C. I nerazzurri di Antonio Conte si sono imposti 4-0 grazie alle reti di Tibo Persyn, Ivan Perisic e alla doppietta di Christian Eriksen, che ha fatto vedere una buona condizione di forma che potrebbe far salire le sue azioni in vista dei prossimi impegni.