Inter, il rendimento dopo la sosta natalizia sorride. Il bilancio

L’Inter ha chiuso meravigliosamente questo 2021 con 7 vittorie in fila, l’ultima delle quali contro il Torino a San Siro. Ora c’è la pausa natalizia con Simone Inzaghi che ha concesso qualche giorno di vacanza ai suoi giocatori. Dal 6 gennaio poi si torna a fare sul serio.

BILANCIO – E’ Natale è vero ma non si può non parlare di Inter. I nerazzurri arrivano da un 2021 stupendo dove è arrivato il 19esimo Scudetto e dove è arrivato un girone d’andata da applausi nella stagione in corso. Ora, dopo la vittoria contro il Torino, c’è la pausa natalizia fino al 6 gennaio 2022: data in cui i nerazzurri tornano in campo contro il Bologna al Dall’Ara. Com’è il bilancio dei nerazzurri alla ripresa delle fatiche? Ecco i dati raccolti da Sky Sport sul proprio sito. I risultati sono molto soddisfacenti. 44 punti (in 20 partite) frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte per una media di 2,20 punti a partita. L’ultima ripresa del campionato ha visto l’Inter di Conte annientare 6-2 il Crotone a San Siro. Riuscirà Inzaghi a imitare il precedente allenatore?