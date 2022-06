Inter, il protagonista oggi è Inzaghi! Rinnovo fatto, attesa per l’annuncio

In casa Inter il protagonista di giornata non è né Lukaku, né Dybala né tantomeno Bremer bensì Inzaghi. Come confermato dall’agente del tecnico, Tullio Tinti, ai microfoni di Inter-News.it il rinnovo è stato formalizzato (vedi video). Si attende solo l’annuncio ufficiale

TUTTO FATTO – L’Inter lavora su più fronti per cercare di costruire una grande squadra. I nomi sono sempre gli stessi: Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Gleison Bremer ma anche Henrikh Mkhitaryan, Raoul Bellanova e Andrea Cambiaso. Oltre ad André Onana, che ha già firmato. Prima però il rinnovo di Simone Inzaghi, formalizzato proprio oggi come confermato anche dal suo agente, Tullio Tinti. Il tecnico nerazzurro, che alla sua prima stagione ha solo sfiorato lo scudetto, è pronto a lanciare nuovamente la sfida al Milan Campione d’Italia con un rinnovo fino al 2024 e ritocco dell’ingaggio. Il dado è tratto, manca solo l’annuncio ufficiale che arriverà presumibilmente a breve.