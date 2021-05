Inter, il menù di Zhang: fondo americano, Udinese e Conte! Una volontà

L’Inter domenica prossima sfiderà l’Udinese nell’ultima giornata di campionato, dove ci sarà anche la premiazione scudetto. Barzaghi, dopo aver fatto il punto sulla posizione del club all’indomani della sfida con la Juventus (vedi articolo), parla dell’imminente incontro della proprietà con Conte. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Super Weekend”, in onda su “Sky Sport 24”

AGO DELLA BILANCIA – L’Inter è vicina alla conclusione della stagione, con lo scudetto già in tasca. Ora tocca sciogliere i nodi legati al futuro di Antonio Conte e del club: «Conte è l’ago della bilancia del presente e del futuro. Adesso il menù dell’Inter è questo: entro la fine della prossima settimana si attende la parola fine sul fondo americano che darebbe linfa vitale alle casse del club. Poi la partita con l’Udinese, dove ci sarà la premiazione scudetto e in seguito questo incontro tra Steven Zhang e Conte. Se Conte rimane è un segnale forte per tutti i giocatori perché sanno che rimane la competitività. Viceversa si dovrebbero rivedere gli scenari», svela Matteo Barzaghi.

AMBIZIONI – Prosegue Barzaghi: «La volontà comune sarebbe quella di non disperdere il lavoro fatto, quindi andare avanti insieme. Il problema è come andare avanti e su questo dovranno discutere i protagonisti. Perché da una parte c’è Zhang che illustrerà i problemi del club, dall’altra Conte che vuole mantenere l’ambizione. Se queste due posizioni trovano un punto d’incontro, la premessa di andare avanti insieme si concretizzerà. Altrimenti per Conte c’è un’altra strada. Io penso sia più probabile differire il pagamento degli stipendi. Quindi far slittare gli stipendi con la garanzia di avere ancora Conte è un discorso, se invece posticipi gli stipendi e non hai nemmeno Conte aumentano i dubbi per i giocatori».