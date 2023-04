Inter, il destino della stagione dipende da una difesa tricolore

Il destino di questa stagione dell’Inter dipende ormai dalla difesa tricolore costruita da Simone Inzaghi nel corso delle ultime partite. Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e Matteo Darmian saranno i protagonisti.

RETROGUARDIA – Ad agosto le gerarchie erano completamente differenti per l’Inter. In difesa i titolari fissi erano Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Dei tre solamente uno ha tenuto il posto, il resto non gioca più. Lo slovacco è alle prese con un problema di natura fisica da qualche settimana e non sembra poter rientrare a breve. Salterà sicuramente la gara di ritorno con il Benfica e sono sconosciuti i tempi di recupero. L’olandese invece ha deluso totalmente le aspettative, perdendo la titolarità sia con l’Olanda che con l’Inter. Anche le situazioni contrattuali non hanno aiutato la retroguardia, visto che de Vrij e Skriniar sono in scadenza e uno è già sicuro di partire a luglio.

Inter, novità in tricolore

GERARCHIE – Adesso i titolari sono giocatori da cui ci si aspettava di meno a inizio anno. Inzaghi ha individuato in Francesco Acerbi e Matteo Darmian i sostituti dei vecchi titolari delle scorse stagioni e le risposte fino ad ora sono state piuttosto positive. Ovviamente la situazione va contestualizzata e presa in analisi interamente, perché i numeri di campionato non sono affatto da Inter. La squadra ha totalizzato addirittura un solo clean sheet in trasferta, a Genova contro la Sampdoria senza neanche vincere. In Champions League l’andamento è totalmente differente: Acerbi e Darmian rappresentano i cardini della fase difensiva nerazzurra. Il giocatore di Legnano si è saputo adattare al nuovo ruolo in modo egregio, l’ex Lazio invece si è imposto a suon di prestazioni dominando attaccanti come Victor Osimhen, Olivier Giroud e per ultimo Goncalo Ramos. I risultati di questi ultimi mesi della stagione dell’Inter dipendono dalla neo-difesa italiana, in cui tra gioventù ed esperienza si potrebbe essere trovata la chiave giusta.