Inter, il Cagliari punta Nainggolan e Dalbert. Nandez nell’affare? – CdS

Secondo il Corriere dello Sport, in queste ore, si sta scaldando l’asse di mercato fra Inter e Cagliari: i rossoblù puntano Nainggolan e Dalbert. Percorso inverso per Nandez?

SETTIMANE DECISIVE – Si scalda l’asse di mercato fra Inter e Cagliari. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” il club sardo starebbe puntando, oltre al ritorno in rossoblù di Nainggolan, anche a Dalbert, laterale sinistro in uscita dall’Inter. Per cedere il belga, i nerazzurri, sono disposti a fare uno sconto sul cartellino, ma non intende corrispondere una buonuscita al centrocampista. Dalbert, invece, è un’idea delle ultime ore per il club rossoblù. Il club sardo dovrà però vincere la concorrenza della Real Sociedad, pronta a fare un’offerta all’Inter per il laterale sinistro.

AFFARI – I discorsi di mercato fra Inter e Cagliari non si fermano a Nainggolan e Dalbert. Il “Corriere dello Sport” riporta un possibile inserimento nell’affare di Naithan Nandez, centrocampista che piace molto ai nerazzurri. Si attendono novità nelle prossime settimane.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport