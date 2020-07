Inter, il borsino di Conte per la prossima stagione: 12 certi, 9 in bilico – Sky

L’Inter guarda alla prossima stagione all’indomani della bruciante sconfitta contro il Bologna. Secondo SkySport, Conte fa le sue valutazioni sui promossi e bocciati per il progetto nerazzurro. Dodici i confermati certi, nove i giocatori in bilico

BORSINO – L’Inter sceglie, chi dentro e chi fuori? Antonio Conte sa che i nerazzurri non possono permettersi altri errori nella prossima stagione e la sconfitta di ieri ha lasciato il segno. Valutazioni in corso in casa nerazzurra, quindi, per quanto riguarda i calciatori della rosa attuale. Secondo l’emittente satellitare, sono dodici i certi di rimanere a Milano nella prossima stagione. Trattasi di Samir Handanovic, Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Danilo D’Ambrosio, Stefano Sensi, Antonio Candreva, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Christian Eriksen, Ashley Young e Romelu Lukaku. Nove, invece, i nomi in bilico che dovranno guadagnarsi la riconferma nelle ultime partite stagionali. Trattasi di Diego Godin, Victor Moses, Cristiano Biraghi, Kwadwo Asamoah, Matias Vecino, Roberto Gagliardini, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Per quanto riguarda il Toro, i dubbi non sono legati alle prestazioni in campo ma alla ormai nota telenovela di mercato con il Barcellona.

