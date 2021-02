Inter, i ricavi commerciali aumentano ma mancano oltre 55 milioni dalla Cina

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter ufficializza oggi parte della sua situazione contabile grazie alla relazione della società controllata che cura la parte relativa ai ricavi commerciali. La sorpresa è positiva, eccetto la cifra che deve ancora essere versata dalla Cina

MIGLIORAMENTO SIGNIFICATIVO – I ricavi commerciali dell’Inter sono in crescita rispetto a un anno fa ma l’iter di raccolta fondi non è ancora completo. Più precisamente, l’aumento rispetto al bilancio precedente è del 25.7% per quanto riguarda i ricavi da sponsor e diritti TV, che in questo bilancio superano la cifra di 202 milioni di euro. Una bella notizia di questi tempo, senza dubbio. Ma nel conteggio finale rimangono ancora oltre 55 milioni non versati nelle casse nerazzurre e riguardati le sponsorizzazioni asiatiche che Suning, negli anni, è riuscita a ottenere per l’Inter. Una cifra al ribasso rispetto al passato e che comunque va coperta per far quadrare i conti. Questo è ciò che emerge dalla relazione di Inter Media and Communications, società controllata dall’Inter in cui confluiscono questi specifici ricavi, aggiornata al 31 dicembre 2020 e presentata proprio oggi.