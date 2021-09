Inter, i fan token sono un successo: Socios annuncia l’esaurimento scorte

I fan token di Socios, iniziativa del nuovo sponsor dell’Inter, sono stati un successo. A pochi minuti dalla loro messa in vendita le disponibilità sono già esaurite con un milione di acquisti.

Pochi giorni fa Socios, da questa stagione main sponsor dell’Inter, aveva lanciato la vendita dei fan token $INTER dedicati ai tifosi nerazzurri. L’inizio della vendita era stato fissato per oggi alle ore 13 (leggi QUI) e, come annunciato dalla stessa Socios, le disponibilità sono andate esaurite rapidamente con un milione di fan token venduti. I tifosi dell’Inter hanno quindi dimostrato di aderire con entusiasmo all’iniziativa lanciata dallo sponsor nerazzurro.

COSA SONO I FAN TOKEN – I Fan Token $INTER sono monete digitali che, come spiegato dalla stessa Socios, daranno la possibilità di influenzare le decisioni del club, partecipare ad esperienze VIP e altre opportunità che saranno chiarite in seguito. In questo primo giro di vendita sono stati venduti a prezzo fisso, dopo di che il loro prezzo sarà determinato dalla domanda e dall’offerta.